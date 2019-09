DES BMFL FOLLOWSPOT LT SUR LES FESTIVALS DE FRANCE

Le BMFL FollowSpot Long Throw, dédié à une utilisation en poursuite, a fait ses premiers pas aux Vieilles Charrues (29), au Hellfest (44), aux Solidays (92) et au Festival de Nîmes (30), où il a notamment accompagné, dans les arènes, la prestation de Matthieu Chedid. Sa taille et sa masse sont identiques à celles des autres BFML de la même gamme (FollowSpot, Spot, Wash, WashBeam & Blade), et son système optique, avec un zoom de 2 à 8°, en fait un projecteur idéal pour une utilisation sur de grandes distances, lui permettant notamment d’atteindre un éclairement supérieur de 1 000 lux à 90 m. ■