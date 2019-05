DES BOXKOLOR TUBÉS !

Une soirée étudiante, une cérémonie de remise des diplômes, l’accueil, le bar et la salle de réception de l’opéra de Lyon pour un anniversaire d’entreprise et la Journée Internationale du Rosé au château des Broyers se sont vus habiller par le prestataire Evideence, de BoxKolor de Starway équipés de tubes lumineux de hauteur variable. Un moyen d’établir pour le public, en plus d’un éclairage contrôlé, un repère et un parcours, tout ceci sans câble, comme l’enceinte autonome Eon One Pro de JBL, qui est venue compléter l’équipement. L’équipe technique a pu apprécier ce kit pratique, autonome et aussi simple à ranger que facile à transporter. ■