Des Clay Paky à l’Olympia

Le rappeur SDM s’est produit à l’Olympia dans le cadre de sa tournée « Liens du 100 », avec pour l’occasion 50 projecteurs Clay Paky sélectionnés par Lumiverse Design. Un tulle avec le logo de l’artiste placé en fond de scène créait une atmosphère théâtrale et différentes ambiances étaient proposées pour chaque titre. Le Sharpy X Frame a été choisi pour sa capacité à produire des couleurs uniformes et des textures esthétiques. Certains Sharpy X Frame et les B-Eye K10 ont été placés en hauteur, tandis que les autres étaient disposés sur les côtés et en face de la scène. Les Mythos2, positionnés derrière l’artiste, ont ajouté de la profondeur. Ces projecteurs ont été fournis par Blive, avec le soutien d’Adrien Mouttou.