Des colonnes à Cayenne

En Guyane française, le lycée Melkior et Garré de Cayenne propose des formations générales et professionnelles à près de 1 300 élèves de la région. Pour la conception et l’installation des systèmes de sonorisation des deux amphithéâtres et du centre de documentation et d’information (CIO), le lycée a fait appel à Intégration Eurosono. L’amphithéâtre principal, d’une profondeur de 20 m, est sonorisé par six enceintes colonnes JBL CBT100LA amplifiées par deux amplificateurs Crown CDI4300 et CDI2300. Le deuxième, d’une profondeur de 8 m, accueille trois enceintes CBT100-LA amplifiées par un CDI4300. La diffusion sonore du CIO est gérée par cinq enceintes JBL Control CRV installées en fixation murale entre mur et plafond. ■