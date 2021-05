DES CONCERTS EN STUDIO

L’ancien studio de l’usine Kodak de Chalon-sur-Saône s’est transformé en un véritable studio de streaming live grâce aux moyens vidéo de Constance Production. Un lieu parfait pour les concerts, comme celui de Little Max, qui vient d’être réalisé par la production BigMax Création. Pour matérialiser la scène dans ce petit espace, le prestataire son et lumière Perfect Live a essentiellement choisi Starway afin de fournir une mise en lumière adaptée aux contraintes de la vidéo, avec huit Vega et quatre barres de LEDs Ariane en décoration scénique, ainsi que des changeurs de couleurs Super–Kolor HD pour la face. ■