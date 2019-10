Grâce à son système de raccordement, les connecteurs Sommer Cable Hicon Screw&Play BNC et RCA cinch s’installent rapidement, sans outil de sertissage. Les connecteurs sont poussés sur le câble vidéo 0.8/3.7 dénudé et montés à la main ou à l’aide de deux clés héxagonales de 12 et 13 mm. ■