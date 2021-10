DES DALIS 860 AU SCOTTISH BALLET

A Glasgow (Ecosse), le Scottish Ballet s’est équipé de 26 rampes LED Robert Juliat Dalis 860 adaptables à de nombreux environnements et besoins de conception lumière. Le cyclorama incurvé du Scottish Ballet mesure 15 m de large pour une hauteur de 7,5 m, avec une déflexion de 6 m, et les rampes Dalis sont positionnées juste 1,5 m derrière la toile. Chaque rampe a été livrée avec fixations Quick Rig et flight case équipés de câbles de connexion, et DMX. Ils seront ainsi exploités lors du tournage du court métrage Odyssey, une pièce chorégraphique qui emmène les spectateurs dans un voyage au travers d’un univers jeu vidéo peuplé d’êtres venus d’un autre monde, où réel et virtuel se confondent. ■