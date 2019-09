DES DALIS CHEZ RTL DVI À BRUXELLES

La chaîne belge RTL TVI émet en français et diffuse de nombreuses émissions en direct, des championnats de foot, par exemple. Leur plateau, situé à Bruxelles, est équipé d’un fond vert, remplacé ensuite par un décor virtuel adapté. L’éclairage diffus de ce fond, qui se devait d’être peu gourmand en énergie, est réalisé par une combinaison de luminaires Robert Juliat Dalis, 17 cycliodes 860, quatre Wash 861 et sept bains de pied 862, tous silencieux et aptes à assurer un contrôle précis de la lumière diffusée, en particulier en termes de température de couleur, ce qui permet de parfaitement ajuster la combinaison entre lumières frontales et celles éclairant le fond vert. ■