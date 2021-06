DES ÉTATS D’URGENCE DE LA JEUNESSE ?

A l’initiative de l’association étudiante Delta France, près de 1 000 structures culturelles, syndicales et militantes ont décidé de faire front commun pour rendre espoir à la jeune génération. L’objectif : faire des propositions au président de la République sous la forme d’un livre blanc. Ainsi, dix mesures d’urgence sont préconisées pour sauver le lien social, s’exprimant notamment par des demandes en faveur d’un retour à l’accès à la culture : ouverture immédiate des musées avec protocoles sanitaires, création d’une zone d’urgence temporaire de la culture et de la fête, ouverture dès l’été des grands événements debout avec jauge concertée et tests PCR ou encore généralisation du Pass Culture à tous les 16-25 ans. ■

Pour plus d’infos : www.urgence-jeunesse.com