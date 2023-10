Des MegaPointe pour Dinos à Bercy

Pour son premier concert dans l’Accor Arena, l’éclairagiste Damien Dufaitre de BlackMoon Design a créé pour le rappeur Dinos un environnement avec au cœur du concept 90 x Robe MegaPointes, fournis avec le reste de l’éclairage et de la production technique par le prestataire Dushow. Les MegaPointe ont été positionnés au dessus des écrans LEDs et au sol sur scène, permettant un encadrement du spectacle de deux points de vue très différents. D’autres ont également été installées sur des structures situées au-dessus des écrans, invisibles pour le public, afin de préserver l’aspect pur et austère de la scène, qui était au cœur de la scénographie du spectacle.