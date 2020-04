DES MODÈLES DE CERTIFICATS DE TRAVAIL EN LIGNE

Gratuits et personnalisables, ces modèles de certificats de travail prêts à l’emploi sont disponibles en ligne sur le site Service-public.fr. Ce document est à remettre obligatoirement par l’employeur au salarié à l’issue du contrat de travail, quel qu’en soit le type (CDI, CDD…) et quel que soit le motif de la rupture (démission, licenciement…). Il suffit de renseigner les informations demandées, et le certificat est automatiquement complété, puis de le copier ou de le télécharger afin de l’imprimer et de le signer. ■