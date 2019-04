DES NOUVELLES DU PASS CULTURE

Fonctionnant via une application numérique géolocalisée afin de communiquer à l’utilisateur les offres culturelles de proximité, l’expérimentation annoncée sur cinq départements de ce pass, doté d’un crédit de 500 €, est désormais en cours. Un décret paru au Journal officiel du 2 février 2019 précise les conditions requises pour y avoir accès : les heureux bénéficiaires, plus de 10 000 jeunes volontaires tirés au sort, doivent être âgés de 18 ans, être de nationalité française, ressortissant d’un pays de l’UE, de l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou résider légalement et habituellement sur le territoire français depuis plus d’un an, et bien évidemment résider dans les territoires concernées par cette phase de test. En principe, en fonction des bilans qui seront établis, l’expérimentation devrait être étendue progressivement, puis généralisée.

Précisions : les dépenses d’acquisition de biens matériels tels que CD, livres, DVD ou encore instruments de musique et d’offres en ligne, comme la VOD, la musique ou le film en streaming, sont plafonnées à 200 €. Tel n’est pas le cas pour les autres types de dépenses, qu’il s’agisse d’activités artistiques ou de sorties culturelles. ■