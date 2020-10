DES PROJECTEURS IP66 CHEZ PR LIGHTING

PR Lighting annonce l’arrivée de l’Aqua Marine 580 BWS et le beam Aqua Marine 580. Ces deux projecteurs IP66 offrent une résistance à une plus large gamme de milieux corrosifs, ce qui les rend parfaits pour une utilisation à proximité du bord de mer ou dans l’eau de mer. Ils abritent respectivement une lampe Philips MSD Platinum 25 R et une Osram Sirius HRI 550W XL. Côté fonctionnalités, on trouve un module CMJ, une roue de couleurs un et CTO linéaire, deux roues de gobos, dont une rotative, quatre prismes, une roue d’animation et un frost. Les plages de zoom du 3-en-1 Aqua Marine 580 BWS sont de 0- 2° (beam), 2- 40° (spot) et 3- 50° (wash). L’Aqua Marine 580 dispose quant à lui d’un angle fixe de 2°. ■