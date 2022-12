Des Robe T1 Profile au Châtelet

Le théâtre du Châtelet, dans le 1er arrondissement de Paris, a rouvert ses portes au public en 2019 après plusieurs années d’importants travaux de rénovation. « Au départ, Robe France a fourni 36 T1 Profiles pour remplacer les anciens projecteurs non asservis situés devant et au-dessus de la scène. Il y avait un besoin urgent d’un éclairage qui améliorerait l’expérience globale du public, des artistes, des éclairagistes et des techniciens », a expliqué Bernard Maby, responsable de l’éclairage du théâtre du Châtelet depuis près de 30 ans. Aujourd’hui, quarante projecteurs Robe T1 Profile font partie de l’installation d’éclairage du théâtre de 2 500 places. ■