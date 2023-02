Des Robe T11 à l’Opéra de Paris

Dans le cadre du renouvellement de son parc de découpes, l’Opéra National de Paris a installé plus de 300 découpes T11 Profile et T11 PC, qui complètent les 200 asservis T1 et T2 Profile déjà en place. Le matériel a été fourni par Alterlite. Au même titre que les asservis, ces découpes seront réparties entres les salles du Palais Garnier et l’Opéra Bastille. ■