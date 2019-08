DES STRUCTURES MOTORISÉES POUR LE 4DX

Pour la création du complexe cinéma EuropaCorp de Marseille (13), Distri Scènes a installé quatre structures motorisées dans la salle de cinéma 4DX et ScreenX servant à accrocher le matériel 4DX : des effets sensoriels spéciaux, tels que le vent, la pluie et la lumière, sont synchronisés avec les actions du film à l’écran. C’est la deuxième salle 4DX en France. Cette structure motorisée est composée de poutres aluminium triangle motorisées, de palans motorisés, de stops chute à câble et d’une hauteur de levée de 10 m. Ce multiplexe EuropaCorp du réseau Gaumont-Pathé (14 salles et plus de 2 000 sièges) a récemment ouvert ses portes dans le quartier de la Joliette. ■