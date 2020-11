DES TURBORAY À L’EUROVISION JUNIOR

Le Concours Eurovision de la chanson junior est un événement culturel et un grand show lumière qui rassemble des artistes européens et australiens. Lors de la 17e édition, qui a eu lieu en Pologne, la scène a été investie par les 19 participants âgés de 9 à 14 ans. La scène, conçue par Giorgos Stylianou-Matsis et équipée de 1 500 projecteurs, était composée d’un ruban LED symbolisant des cerfs-volants flottants, un design donnant un effet d’espace et de légèreté. Pour compléter cette scénographie, une série de 26 projecteurs TurboRay de High End Systems a été positionnée sur scène et utilisée de nombreuses manières tout au long du spectacle. ■