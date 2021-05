DES VIDÉOS DE FORMATION POUR LA CONSOLE OBSIDIAN NX4

L’organisation en 13 chapitres couvre méthodiquement l’ensemble des fonctionnalités du pupitre Obsidian NX4 et de son logiciel de contrôle Onyx. Du patch aux groupes, du travail en 2D au contrôle de la lumière, de la création de presets à l’enregistrement des cues, de la création d’effets au pixel mapping et du clonage au travail avec l’Art-Net, le sACN et le RDM. Pour une durée totale de plus de deux heures, chacune des 13 vidéos dure de 4 à 22’ (un cycle comparable sera bientôt mis en ligne pour le pupitre compact Obsidian NX2). ■

Plus d’infos : https://obsidiancontrol.com/training_videos