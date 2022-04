Design et calage du système d&b Soundscape 

SONO : Quels sont les paramètres qui ont guidé le choix du nombre d’enceintes ?

M.D. : Le nombre de points nécessaires pour une spatialisation correcte est proportionnel à la distance d’écoute : plus on est près des enceintes, plus il faudra être dense. Pour se donner un ordre d’idée, si les enceintes sont arrangées en ligne droite, avec une ouverture horizontale de 90°, on trouve un espacement approximatif de 70 % de la distance d’écoute. Ici, sur 22 m d’ouverture, à une hauteur de 7 m, on a utilisé 7 points espacés de 3,55 m. Si l’ouverture est plus importante que 90°, on pourra espacer un peu plus, de même si les enceintes sont sur un arc convergent. À l’inverse, si elles ouvrent moins ou sont disposées selon un arc divergent, il faudra être plus dense. C’est à ce moment que les simulations Soundscape entrent en jeu et permettent d’affiner le design.

Elles offrent deux types d’informations : le SPL pour vérifier la couverture, mais cette fois les niveaux et délais de toutes les enceintes sont calculés en fonction de la position de l’objet et de l’algorithme de mixage objet En-Scene. On place donc l’objet virtuel en différents endroits, choisis suivant l’objectif scénographique (veut-on entendre uniquement des objets placés sur scène ? Légèrement en surlargeur ? Ou également autour du public ?), et on vérifie que celui-ci soit entendu uniformément.

On peut également simuler la direction d’où sera entendu l’objet. Cela se visualise de deux manières : des flèches indiquent la direction perçue à plusieurs points d’audience, et une échelle colorée indique l’écart de celle-ci par rapport à la vraie position. Vert signifie très peu de distorsion (<30°), rouge au contraire une localisation erronée (>60°entre direction perçue et direction voulue). Cela aide vraiment à optimiser et justifier le design, par exemple tourner une enceinte, en rajouter… avec le nouveau critère qualitatif qui est l’extension du fameux Democracy for listeners de d&b appliqué à la localisation des sources. Dans les zones en vert, on perçoit avec les oreilles l’artiste à l’endroit où on le voit.

Simulation objet au centre sur scène en Soundscape :

Comparaison avec un système stéréo, objet toujours au centre sur scène :