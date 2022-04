Desisti Muses of Light

Transpalux a utilisé pour la première fois les projecteurs Leonardo 20 kW de Desisti pour éclairer les Jeux olympiques d’Albertville en 1992. Trente ans après, la société utilise la gamme Muses of Light, inspirée des neuf muses qui représentent les arts de l’antiquité, ainsi qu’une dixième, Aurea, symbolisant le cinéma, à l’occasion du tournage d’un long-métrage. Avec sa forme circulaire, la Muse Aurea mesure 150 cm de diamètre, possède un driver déporté pour 2 000 W de puissance, permettant d’éclairer sans éblouir, offrant une lumière diffuse. Ce projecteur à LED à la fois esthétique et innovant a été pensé pour répondre aux exigences et problématiques rencontrées sur les plateaux de cinéma. ■