DEUX ENCEINTES ALCONS POUR L’INSTALLATION FIXE

Le VR5 (photo) est un mini haut-parleur polyvalent à deux voies, conçu pour les applications en champ proche. Il est équipé d’un transducteur à ruban RBN202 pour les aigus et d’un haut-parleur de 5” avec Active Coil pour les basses. La dispersion horizontale et verticale du guide d’ondes rotatif offre une couverture large et homogène jusqu’aux fréquences les plus élevées. Le CRS12/9090 est une enceinte large bande à filtrage passif, destinée aux formats immersifs. Elle comprend un transducteur RBN401 pour les fréquences élevées et un mid-bass ventilé de 12” pour une reproduction des basses. Compatible avec un support universel, elle peut s’installer sur le mur ou au plafond. ■