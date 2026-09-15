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Deux nouveaux visages chez MiD

15 Sep 2026 | News Divers

23 SONOMAG NEWS MID LUNA MATTIA

Luna Amador Del Valle rejoint MiD en tant qu’assistante du pôle DJ. Elle a pour mission de reprendre la gestion de la ruche (suivi de l’activité clients), d’accompagner les nouveaux clients et de soutenir l’ensemble des activités du pôle DJ au quotidien. De son côté, Mattia Pazzano intègre l’équipe en tant que commercial pro Audio Sud, en charge du développement commercial de ce secteur stratégique et de l’accompagnement des partenaires. Son arrivée permet de renforcer la présence sur le terrain, de développer de nouvelles opportunités commerciales et de consolider les relations déjà établies.
Pour les contacter : luna@mid.audio – mattia@mid.audio

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