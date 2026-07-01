Luna Amador Del Valle rejoint MiD en tant qu’assistante du pôle DJ. Elle a pour mission de reprendre la gestion de la ruche (suivi de l’activité clients), d’accompagner les nouveaux clients et de soutenir l’ensemble des activités du pôle DJ au quotidien. Passionnée et investie, elle apporte déjà une belle énergie à l’équipe.

De son côté, Mattia intègre l’équipe en tant que commercial Pro Audio Sud. En charge du développement commercial de ce secteur stratégique et de l’accompagnement des partenaires, son arrivée permet de renforcer la présence sur le terrain, de développer de nouvelles opportunités commerciales et de consolider les relations déjà établies.

Pour les contacter : luna@mid.audio – mattia@mid.audio