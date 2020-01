DES LAURIERS POUR LAWO

Le projet « Mission Transparency » du Parlement européen a reçu le Prix du projet du secteur public de l’année. Surnommés « les Oscars du monde audiovisuel », les AV Awards se sont déroulés à Londres, au Battersea Evolution. Les juges ont reconnu le formidable défi du projet, basé sur une plateforme standard ouverte (ST2110, AES67, Ember +) et indépendante du fabricant allemand. La décision consistait à baser le système sur des liaisons IP entre les différents sites afin de prendre en charge le transport vidéo, audio et de contrôle HD, et la possibilité de gérer des milliers de flux de données A/V simultanés. Le système s’étend sur plusieurs bâtiments (jusqu’à 350 m de distance) et deux parlements distants de 450 km. ■