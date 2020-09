DEUX RACKS DSP D’INSTALLATION CHEZ WAVES

Référencés CA1000 et CA2000, ces DSP se destinent à l’installation et s’intègrent dans un réseau Dante. Ils constituent les premiers produits d’un nouveau cheval de bataille de Wave, l’intégration. Ils contiennent plusieurs dizaines de processeurs préconfigurés pour une mise en œuvre simple, efficace et rapide. Les programmes sont principalement destinés à résoudre les problèmes de son rencontrés en installation ou en conférence, comme l’intelligibilité, la qualité et le loudness des fonds sonores et playbacks, l’élimination du Larsen ou encore le traitement de la qualité de la voix. La latence de traitement est très faible. Le modèle CA1000 dispose de 16 in x 16 out et le CA2000 de 64 in x 64 out. ■