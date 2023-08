Deux titres certifiés pour 3iS Lyon

La Commission de certification professionnelle de mai 2023 a validé deux titres de 3iS Lyon au répertoire national de France Compétences, avec les titres de Régisseur technique du spectacle et de l’événementiel (RNCP niv. 5) et de Régisseur général du spectacle et de l’événementiel (RNCP niv. 6) renouvelés pour trois ans. Ces enregistrements sont validés via neuf critères, tels que l’adéquation des emplois au métier visé, la cohérence des blocs de compétences et de leurs évaluations, ainsi que le respect des contraintes légales et réglementaires du métier. La certification professionnelle sécurise les parcours professionnels et favorise une insertion durable dans l’emploi.