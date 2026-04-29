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Devenez technicien son : dernières places

29 Avr 2026 | News Divers

41 SONO MAGAZINE NEWS ITEMM Devenez Technicien Son DerniEres places

L’ITEMM du Mans propose encore quelques places pour sa formation Technicien Son du spectacle vivant et de l’événementiel en alternance, dont la prochaine rentrée est prévue en septembre. Ce cursus permet de développer des compétences professionnelles tout en alternant périodes en entreprise et enseignement. Le parcours inclut notamment une approche du son immersif, avec un dôme géodésique dédié aux expérimentations de diffusion spatialisée, ainsi qu’un travail sur des configurations utilisées dans les environnements professionnels. Les entreprises intéressées par l’accueil d’apprentis peuvent également contacter l’ITEMM pour en savoir plus sur les modalités de l’alternance. www.itemm.fr

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