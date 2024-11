Fabricant audio professionnel bien connu des radios et des télévisions, DHD élargit sa gamme de produits à destination des créateurs de contenu. La RM1, disponible fin 2024, est une interface audio disposant de convertisseurs AN/NA de haute qualité ainsi que d’un large éventail d’entrées et sorties. Idéale pour les podcasters, la RM1 est pourvue de deux entrées micro, d’un port USB-C 16 canaux et d’une connectivité Bluetooth. Pilotable via une interface web intégrée, elle est équipée de deux ports Ethernet dont un Dante/AES67 et du Wi-Fi. Elle offre une expérience sans latence via ses capacités DSP telles que EQ multibande, compresseur/expandeur, automix, AGC…