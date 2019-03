DI RÉSEAU CHEZ RADIAL

C’est indéniablement une tendance qui se confirme : les interfaces viennent directement se placer au plus près des éléments analogiques (source, amplification, émetteurs HF, etc.) et se relient au réseau numérique qui irrigue désormais nos événements. Ainsi, DiNET DAN-TX2 convertit deux canaux analogiques au niveau ligne vers un réseau Dante et AES67. Les entrées sont en XLR, jack 6,35, RCA et jack 3,5. Que demander de plus ? A l’inverse, la DiNET DAN-RX2 convertit deux canaux du Dante ou AES67 vers deux XLR symétriques au niveau micro ou ligne. Une sortie casque permet de contrôler le signal. Ces boîtiers ont la même allure et la même robustesse que les Di de la marque. ■