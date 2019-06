DIALOGUER AVEC SON PERCEPTEUR !

Un service de messagerie à destination des professionnels leur permettant de dialoguer avec le service des impôts vient d’ouvrir. Ce service, qui permet d’effectuer toute démarche dématérialisée auprès de son centre d’impôts et de recueillir les réponses aux questions posées en toute confidentialité et de façon sécurisée, est disponible dans l’espace professionnel sur impots.gouv.fr. Pour en bénéficier, il suffit de vous rendre dans votre espace professionnel et d’y adhérer en cliquant dans le menu « Gérer mes services ». Il est également nécessaire de disposer d’une adresse de courriel rattachable à l’entreprise. ■