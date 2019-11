Situés à Paris et Bordeaux, quatre Cafe Oz, des bars d’inspiration australienne, ont été équipés de projecteurs Chauvet Professional, destinés à créer pour chaque établissement un décor évoquant le Land Down Under (l’Australie). Chacun d’entre eux possède également son propre dispositif d’éclairage en fonction de la conception du lieu et de la fréquentation de sa clientèle. ■