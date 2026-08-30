Basée sur une technologie à courbure constante et des subwoofers à haut rendement, la série Stage LT de PikiP associe couverture étendue, précision de diffusion et efficacité énergétique. Elle réunit la VCH30, une enceinte large bande à courbure constante, et le VTL218, un subwoofer double 18’’. Grâce aux systèmes de levage PikiP permettant la suspension, la série Stage LT autorise de multiples configurations de déploiement afin de s’adapter aux contraintes des salles de concert comme des festivals, quelles que soient la jauge et l’implantation du site.