Système universel signé Adamson

Le Yoyo est un lieu situé au sein du Palais de Tokyo, à Paris.

La programmation y est diverse, alternant événements scéniques contemporains et expérimentaux, soirées DJ, et privatisation du site pour des cocktails, conférences, conventions, lancement de produits, etc. L’atmosphère y est underground et brut de béton, et le système de diffusion a été récemment remplacé.

Situé avenue du Président Wilson, dans le 16e arrondissement de Paris, le Palais de Tokyo a été bâti pour l’Exposition universelle de 1937. Sa surface d’exposition est l’une des plus grandes dévolue à l’art contemporain. Il est inscrit au titre des Monuments historiques.

C’est en 2013 que le Yoyo s’installe au sein du Palais de Tokyo, dans les salles que la Cinémathèque française, créée par Henry Langlois en 1936, occupa entre 1963 et 2005, date à laquelle elle déménagea rue de Bercy, toujours à Paris.

Le Yoyo est un espace modulable d’une surface de 700 m² et de multiples équipements audiovisuels y sont disponibles. La diffusion sonore installée est signée Adamson, et c’est l’intégrateur Écouter Voir à qui a été confié le projet.

Le directeur technique Franck Dorkel accompagné de Yann Moysan et de Quentin Allano, d’Écouter Voir, ainsi que de Sébastien Desaever pour DV2.

L’interlocuteur du projet fut Franck Dorkel. Directeur technique d’Eventis & co, il a la responsabilité des installations audio, vidéo et lumière des différents lieux exploités par la société, presque trente à Paris, dont le Yoyo. Nous le retrouvons sur place en compagnie de Yann Moysan, le gérant d’Écouter Voir, de Quentin Allano, son chef de projet, et de Sébastien Desaever, responsable depuis neuf ans du service intégration chez DV2 pour les territoires belges, français et luxembourgeois.

Franck Dorkel : Le Yoyo a connu plusieurs années d’exploitation avec un système d’une autre marque. Mais nous avions un certain nombre de problèmes, en particulier liés à la maintenance de l’équipement. À titre d’exemple, les racks d’amplis étaient installés au-dessus des clusters, avec comme seule justification de limiter la longueur des câbles de puissance et donc les pertes en ligne. Certes. Mais cela rendait l’accès aux racks très compliqué en cas de nécessité. À noter que nous avons aussi eu beaucoup de casse dans les haut-parleurs, cela a coûté très cher.

J’ai donc réalisé un appel d’offres pour remplacer cette diffusion. J’attendais que le système puisse répondre à la diversité des événements qui se déroulent dans le Yoyo, du corporate jusqu’aux plus grosses soirées club électro. J’avais besoin de performance, de dynamique et de fiabilité. J’étais aussi attentif au respect de la législation en termes de pression sonore pour le public. C’est un combat de tous les jours que je mène avec les productions, je me devais d’impliquer le fournisseur de la sonorisation dans le dossier.

J’ai donc demandé une diffusion qui permette d’envelopper le public dans un son puissant, mais sans agressivité. Et je souhaitais aussi que le moins d’enceintes possible soient accessibles au public.

Différents fournisseurs ont répondu, et j’ai eu le sentiment que les seuls qui m’ont écouté et surtout qui ont compris ce que j’attendais étaient l’intégrateur Écouter Voir et son fournisseur DV2 pour les produits Adamson et Powersoft.