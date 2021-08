DIGICO PRÉSENT À L’EUROVISION

Des Quantum 7 étaient, entre autres modèles de la marque, implantées en miroir en façade et en retours. Leur compacité a permis, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, de constituer des postes de travail compacts. Et l’ergonomie des consoles, capables de créer et de transférer des snapshots en très peu de temps, a été très appréciée par les équipes présentes sur site pendant un mois. Une Orange box Digico permettait de transférer les canaux HF vers les régies et d’expédier la modulation vers les cars régies. Et deux boucles Optocore en redondance liaient tous les équipements audio. ■