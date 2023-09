DIGICO QUANTUM852

La Quantum852 est dotée d’écrans LCD 1000 nits pour une utilisation de jour. Elle offre des ventilateurs et un refroidissement par convection. Chaque moteur dispose de cinq des FPGA de 7e génération et de processeurs DSP SHARC de nouvelle génération. Le nombre de voies d’entrée est porté à 384 voies mono, avec 192 bus auxiliaires/sous-groupes, plus les bus LR/LCR/Master 5.1. La console est équipée d’une matrice 64 x 64, de 36 groupes de contrôle, de deux bus Solo et de 64 racks d’effets. Les trois cartes insérées offrent chacune quatre préamps micro Stadius, des sorties Line Stadius et E/S AES Bit Perfect. Au dos des moteurs, on trouve de nombreux ports de connexion (entrées et sorties) adaptés à de nombreuses configurations.