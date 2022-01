DiGiCo rejoint Avnu Alliance

Le protocole AVB Milan a été développé grâce à une coopération étroite entre un certain nombre de fabricants. Il s’appuie sur une technologie de mise en réseau commune pour créer un lien entre les industries audiovisuelles et informatiques. Il est déjà utilisé par des fabricants comme Adamson, Biamp, d&b audiotechnik, L-Acoustics, Meyer Sound, Neutrik et RCF. L’intégration par DiGiCo du protocole AVB Milan permettra à ses consoles d’être insérées de manière transparente dans la chaîne de réseau Milan. Le service R&D de DiGiCo met actuellement les bouchées doubles pour proposer cette fonctionnalité rapidement à ses utilisateurs. ■