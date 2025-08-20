sonomag
SONO Mag le magazine de l'évènementiel

Reportages

Bancs d'essais

Tutoriels

Vidéos

S'abonner
s'abonner

Digidot Controller Version 3

20 Août 2025 | News Lumière & Vidéo

247 SONO MAGAZINE NEWS DIGIDOT CONTROLLER SOFTWARE V3.x

La version 3.x du logiciel DiGidot Controller permet le contrôle de systèmes LED pilotés par protocole SPI, ainsi que de luminaires ou dispositifs compatibles DMX, Art-Net ou sACN. L’interface utilisateur a été remaniée et intègre de nouveaux outils de réglage, une logique de déclenchement avancée, des faders, un étiquetage des ports et une génération de palettes RVB/RVBB. Cette version est compatible avec de nouvelles puces LED, propose des transferts FTP, un redémarrage automatique des scènes et s’adresse aux configurations nécessitant un contrôle précis et adaptable.

Les produits Digidot sont à découvrir sur www.ledbox.fr

Abonnez-vous

et accédez à l’ensemble des contenus en illimité

S'abonner
abonnement sonomag
Loading...