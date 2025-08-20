La version 3.x du logiciel DiGidot Controller permet le contrôle de systèmes LED pilotés par protocole SPI, ainsi que de luminaires ou dispositifs compatibles DMX, Art-Net ou sACN. L’interface utilisateur a été remaniée et intègre de nouveaux outils de réglage, une logique de déclenchement avancée, des faders, un étiquetage des ports et une génération de palettes RVB/RVBB. Cette version est compatible avec de nouvelles puces LED, propose des transferts FTP, un redémarrage automatique des scènes et s’adresse aux configurations nécessitant un contrôle précis et adaptable.

Les produits Digidot sont à découvrir sur www.ledbox.fr