Le fabricant hollandais propose une solution intégrée pour l’installation de systèmes d’éclairage. Le PowerNode combine alimentation et contrôle sans nécessiter de blocs d’alimentation, fusibles ou connecteurs supplémentaires. Conçus pour un montage en rack 19», les PowerNodes intègrent le moteur du contrôleur C4 version Live, prenant en charge jusqu’à 24 univers DMX. Ils sont disponibles en versions 12, 24 et 48 VDC, avec quatre ou huit ports (600 W ou 1 200 W). Compatible avec divers protocoles tels que DMX, Art-Net et sACN, le PowerNode peut également gérer des sources SPI. Disponible en juin 2025 chez Ledbox Company, il constitue une interface polyvalente pour les installations professionnelles.