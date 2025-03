La marque néerlandaise Digidot Technologies, spécialisée dans l’éclairage matricé, présente son contrôleur universel LED Digidot C1. Déclinaison compacte du C4, il répond aux besoins des professionnels de l’éclairage architectural et événementiel. Disponible en deux versions (Live 4U et Extended 1U), il se distingue par sa connectivité avancée. Compatible avec des protocoles comme DMX, Art-Net, sACN > SPI, il assure une gestion précise des installations LED complexes. Digidot met à jour ses logiciels pour améliorer la performance de ses contrôleurs et élargit sa gamme avec des solutions d’alimentation et de contrôle pour environnements exigeants. La grille tarifaire de Digidot pour 2025 a été revue à la baisse.