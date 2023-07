Digigram étend sa gammede cartes son ALP-X

Digigram sort quatre nouvelles cartes son proposant quatre entrées/sorties, huit entrées/sorties ainsi que leurs versions MIC. Ces cartes viennent étoffer la gamme ALP-X, avec les modèles ALP442e, ALP442e-MIC, ALP882e et ALP882e-MIC. Ces deux dernières intègrent les caractéristiques de la gamme ALP-X, en version compactes avec des micros préamplifiés. « Ces cartes répondent à de nombreuses exigences sur de multiples marchés, que ce soit dans le broadcast, les systèmes d’urgence, les communications critiques ou l’enregistrement live, les mesures acoustiques ou de vibrations, et plus largement pour toutes les applications qui tournent 24 h/24 » conclut Xavier Allanic, directeur des opérations chez Digigram.