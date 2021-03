DIGIGRAM SE RÉORGANISE

Le fabricant français de solutions audio Digigram, qui a récemment étendu et diversifié son offre, avec notamment des solutions audio sur IP, annonce une évolution de son organigramme. Ce changement propulse à la tête de l’entreprise un trio de directeurs. Florence Marchal devient directrice en charge de l’administratif, des finances, des ressources hu-maines et du juridique ; Nancy Diaz Curiel devient directrice en charge des ventes, du marketing et de la communication ; et Xavier Allanic prend le poste de directeur en charge des opérations. Jérémie Weber, président de l’entreprise depuis 2017, conserve la direction du groupe. ■