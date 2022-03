Digital Projection M-Vision Laser

L’été dernier, CS PROD, créateur de contenus liés à l’histoire et au patrimoine, a réalisé des spectacles à l’aide de projecteurs M-Vision Laser. À Narbonne, un mapping vidéo racontant l’histoire de la ville à travers l’eau a nécessité six projecteurs déployés sur trois sites, dont deux sur un rideau d’eau et un pont ancien, les quatre autres éclairant une arche médiévale. « Les Nuits de Cassis » ont été présentées sur les falaises du château de Cassis, narrant le parcours des artistes qui ont fait l’histoire de cette ville. CS PROD a utilisé un drone pour faciliter le processus de modélisation 3D du site, avant de déployer six projecteurs utilisés pour projeter sur la falaise haute de 300 m. ■