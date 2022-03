Dimatec participe aux Openlight

Organisés par Texen, les Openlight se sont déroulés en janvier dernier à Alès. Ces deux jours dédiés aux professionnels du théâtre ont permis à Dimatec de présenter les sources à LED Clay Paky et des conférences étaient organisées pour parler de la transition vers ces technologies. Les visiteurs ont pu découvrir les produits distribués par Dimatec tels que les Arolla Profile HP, Arolla Profile et Spot MP, Axcor Profile 600 HC Teatro, Axcor Profile 400, CloudIO, Hy B-Eye K25, Mini-B, Midi-B, Orkis Profile Panify, Xtylos de Clay Paky ; Quartz et Arena d’Avolites ; FullSpectrum 6HD, Mini LedKo D, ReLite HD de Coemar ; F10 Vari-White, Piccoletto Flex Color (Profile/Fresnel) de Desisti ; et le SL1 Mix de DMG Lumière. ■