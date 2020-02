DIPLÔME PERDU ? DIPLÔME.GOUV.FR EST LÀ !

Ce nouveau service en ligne, mis en place par les ministères en charge de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur, permet d’obtenir une attestation numérique certifiée des diplômes du brevet, CAP, BEP, baccalauréat et BTS. A ce jour, plus de 20 000 diplômes sont en ligne. Un service bien pratique pour les diplômés distraits, mais aussi pour ceux (directeurs d’écoles, employeurs…) qui souhaiteraient vérifier l’authenticité d’un certificat grâce à une clé de contrôle fournie par le diplômé. Ce portail proposera ultérieurement des diplômes de l’enseignement supérieur et de l’enseignement agricole. ■