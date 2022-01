Directeur technique Freevox

Freevox accueille Stéphane Lavieille au poste de directeur technique lumière et vidéo. Il a été éclairagiste et pupitreur à partir de 1994, jusqu’à la création en 2003 de la société Kreat, avec laquelle il a été pionnier dans le domaine de l’éclairage professionnel. Aujourd’hui, son arrivée chez Freevox marque un retour réfléchi vers sa passion de la lumière, avec comme principale mission le développement des marques françaises Starway et Halto. Grâce à sa connaissance des différentes gammes de produits et à son expérience de prestataire/utilisateur dans les secteurs de la TV, des tournées et de l’événementiel, Stéphane sera un interlocuteur privilégié pour la bonne réalisation de tous vos projets de mise en lumière. ■