L’Afasam-CFASVA met fin à son activité. Le CFPTS a souhaité reprendre les formations initiales en apprentissage, modifiant ses statuts en conséquence, en plus de maintenir le volet pédagogique dont il est chargé depuis la création du CFA. La volonté du CFPTS est d’assurer la pérennité de la voie de formation initiale en apprentissage pour ces métiers techniques, même si la disparition du CFASVA provoque un déficit. « La baisse des niveaux de prise en charge a eu raison d’un centre de formation qui jusqu’alors a toujours bien fonctionné dans ses missions et avec des comptes à l’équilibre. Nous sommes confiants dans notre travail et notre capacité à faire face », a déclaré Bruno Burtre, directeur de La Filière. ■