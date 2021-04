DISPOSITIF D’AIDE GARANTIE JEUNES

Alors que plus de 600 000 jeunes ont rejoint un parcours d’insertion du plan 1 jeune, 1 solution vers l’emploi en 2020, ce dispositif vient d’être modifié et assoupli. Ainsi, il n’est plus obligatoire d’être fiscalement autonome du foyer de ses parents. Autre nouveauté, l’évaluation des ressources du demandeur pour entrer dans le dispositif est désormais effectuée sur les trois ou les six derniers mois, selon ce qui lui est le plus favorable. Le parcours peut être d’une durée de neuf à 18 mois et il pourra bénéficier aux jeunes en situation de handicap jusqu’à l’âge de 30 ans.

Ce dispositif concerne les jeunes de 16 à 25 ans sans emploi, qui n’effectuent pas d’études ou de formations. Ils peuvent ainsi bénéficier du versement d’une allocation d’un montant maximal de 497 € par mois, à condition de s’engager à suivre un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (Pacea) en mission locale. ■