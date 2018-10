DISSIMULER UN CUMUL D’EMPLOIS PEUT ENTRAÎNER UN LICENCIEMENT

Travailler plus pour gagner plus, oui mais pas dans le dos de son employeur. Lors de son embauche, une salariée qui occupait déjà un emploi de quelques heures par semaine avait refusé de communiquer son contrat de travail et ses bulletins de paie à son nouvel employeur, lorsque ce dernier s’en était aperçu. La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 20 juin 2018 (Cass. Soc. n° 16-21811) que le refus de communiquer les justificatifs demandés ne permettaient pas à l’employeur de s’assurer que la durée maximale de travail n’était pas dépassée, et en conséquence que la salariée avait commis une faute grave justifiant son licenciement. ■