sonomag
SONO Mag le magazine de l'évènementiel

Reportages

Bancs d'essais

Tutoriels

Vidéos

S'abonner
s'abonner

Distinction pour PYT Audio

13 Déc 2025 | News Son

21 NEWS SONOMAG PYT AUDIO RECOMPENSE SENAT ETIENNE MARCEL

PYT Audio a été récompensé au Sénat lors du prix Étienne Marcel. Cette distinction est organisée par le think tank du même nom. Le prix, lancé en 2011, valorise les TPE et PME indépendantes, il reconnaît les initiatives en performance économique, responsabilité sociétale et développement durable. PYT Audio a obtenu le Prix du Jury pour son engagement sociétal. La start-up développe des produits acoustiques biosourcés, recyclés et recyclables, favorise l’emploi de personnes en situation de handicap, utilise des véhicules peu énergivores, et entretient également des partenariats avec le territoire local.

Abonnez-vous

et accédez à l’ensemble des contenus en illimité

S'abonner
abonnement sonomag
Loading...