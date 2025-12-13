PYT Audio a été récompensé au Sénat lors du prix Étienne Marcel. Cette distinction est organisée par le think tank du même nom. Le prix, lancé en 2011, valorise les TPE et PME indépendantes, il reconnaît les initiatives en performance économique, responsabilité sociétale et développement durable. PYT Audio a obtenu le Prix du Jury pour son engagement sociétal. La start-up développe des produits acoustiques biosourcés, recyclés et recyclables, favorise l’emploi de personnes en situation de handicap, utilise des véhicules peu énergivores, et entretient également des partenariats avec le territoire local.