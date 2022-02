Distribution AV en réseau avec AMX

AMX dispose de systèmes de collaboration pour répondre à n’importe quel espace de réunion, budget ou application. La série AMX Connectivity and Transport (CT) comprend deux kits, un de présentation et un de conférence, conçus pour simplifier le processus d’intégration de la technologie en salle et en visite. Pour une solution plus sophistiquée, l’audiovisuel en réseau est parfait pour les installations d’entreprise, d’éducation et gouvernementales ou toute application qui peut bénéficier d’une infrastructure audiovisuelle utilisant du matériel IP standard et prêt à l’emploi pour distribuer en toute sécurité la vidéo dans des résolutions jusqu’à 4K60 4:4:4 sur une infrastructure réseau isolée ou convergée. ■